Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Een husky met een neusje voor zwerfafval Op het Raadhuisplein in Emmen is geen afval te vinden, mede dankzij vuilnishond Lightning (foto: Dylan de Lange / RTV Drenthe)

Geen katten of eekhoorns, maar zwerfafval. Dat is waar Lightning op jaagt tijdens zijn uitlaatrondje. Dankzij de husky zijn de straten in Emmen al meer dan tien jaar een stukje schoner.

Geschreven door Dylan de Lange

Samen met zijn baasje ruimt de 13-jarige hond al het vuilnis op wat hij onderweg tegenkomt. "Behalve glas en andere gevaarlijke voorwerpen", vertelt Bart Krol, die de hond twaalf jaar geleden als pup kreeg.



Opstandige pup

"Ik had niks met honden. Ik ben meer een kattenmens. Maar toen ik Lightning aankeek kon ik hem niet weigeren", kijkt Bart terug. De husky kon niet meteen afval halen op commando. "Hij kon helemaal niks", lacht zijn baas. "Hij was erg opstandig als jonge hond. Maar beetje bij beetje leerde ik hem trucjes. Nu kan hij me helpen mijn jas aan te doen, sokken uit te trekken en dus ook zwerfafval opruimen."



Krol bedacht dat vuilnis ruimen een nuttige taak kon zijn tijdens het uitlaten. "Ik erger me altijd aan de troep op straat of in de berm. Ik woon dichtbij het centrum en bij een school, dus er ligt hier veel afval."



Meer dan tien jaar geleden begonnen de twee te oefenen op de grote parkeerplaats aan de Hondsrugweg. Tegenwoordig maakt het niet uit waar ze lopen, als er maar afval ligt. Lightning heeft volgens Krol plezier in het opruimen. "Anders zou hij het ook niet doen. Hij vindt afval interessanter dan bijvoorbeeld een balletje of een muis."



Een vuilniszak per ronde

Vanuit Noordbarge gaat de ronde om Wildlands heen langs de Schapenveenweg, om uiteindelijk uit te komen op het Raadhuisplein. "In anderhalf uur tijd verzamelen we dan een vuilniszak vol met troep. En dat twee keer per dag."



Pensioen

Mochten de straten en weilanden binnenkort weer vol liggen met vuilnis, dan komt dat omdat Lightning met pensioen is. De hond is al 13 jaar oud en Krol vindt het mooi geweest. "Vroeger sprong hij nog weleens in sloten, maar hij heeft al een tijdje last van zijn achterpoot. Gekke capriolen blijven daarom tegenwoordig uit."



'Lightning verdient een lintje'

Als eerbetoon voor al het werk dat de husky heeft verricht, heeft Krol een campagne op touw gezet om te regelen dat zijn hond een lintje ontvangt. "Ik heb de gemeente gevraagd of ze dat zien zitten. Want wat is nou een beter boegbeeld dan Lightning in de strijd tegen zwerfafval?"