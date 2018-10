Deel dit artikel:













Vrijwilliger van de maand: aan het werk met vrijwilligersgroep Dalerpeel Tony Mittendorf is een van de vrijwilligers van de vrijwilligersgroep Dalerpeel (foto: RTV Drenthe)

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Deze keer nemen we een kijkje bij de vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer in Dalerpeel.





Motivatie

De groep bestaat uit tien of elf mensen. Iedereen heeft zijn eigen reden om mee te helpen. Hilbert ten Caat vindt het vooral ontspannend. "Het is gewoon leuk, lekker in de natuur."



Henry van Faassen is een jaar geleden gestopt met werken en heeft nu tijd voor de natuur. "Het leek me leuk om in de natuur bezig te zijn en ook om mensen uit het dorp te ontmoeten."



Fanatiek

De groep is vrij fanatiek. "Op een enkeling na die het wel eens laat afweten om met de kleinkinderen op pad te gaan," vertelt Tony Mittendorf lachend. "Sommigen zijn eerder praters dan doeners, maar je kunt ze er goed bij hebben voor de lol. En ze doen ook wel wat hoor."







