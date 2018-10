Deel dit artikel:













De winterjas kan weer even de kast in We kunnen de komende dagen nog van heerlijk nazomerweer genieten (foto: Pixabay.com)

De winterjas kan nog even in de kast blijven, want er komen aangename temperaturen aan. Het is misschien nu nog moeilijk voor te stellen, omdat het vandaag soms wat miezerig en grijs was, maar we krijgen echt mooi, zonnig nazomerweer.





Eerste etappe

Volgens Havinga is dit de eerste etappe. "We verwachten zondag even flink koeler weer, met in de ochtend wat regen en ’s middags de zon bij 15 graden. Vervolgens komt er volgende week een tweede nazomerse periode, waarbij de temperaturen tot 20 graden of 1 à 2 graden hoger komen te liggen."



Lees ook: Zomer Drenthe warmste in ruim 300 jaar

Dit mooie en warme nazomerweer hebben we te danken aan een flink meanderende straalstroom. Havinga: "Een depressie trekt daarbij onder Nederland door naar het oosten, terwijl de luchtdruk boven Scandinavië flink stijgt. Dit zorgt voor een aflandige wind, meest uit zuidoostelijke tot zuidelijke richtingen. Hierdoor wordt droge lucht naar Nederland gevoerd. De vorming van wolken wordt tegengegaan en het resultaat is: zonneschijn en warmte!"



Extreme waarden

