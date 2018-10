Soort van de maand: de regenworm

De maand oktober is begonnen en dat betekent een nieuwe soort van de maand. Deze maand zetten we samen met Heel Drenthe Zoemt en Natuur en Milieufederatie Drenthe de regenworm in het zonnetje.

In ons land leven zo'n 25 verschillende soorten regenwormen. De bekendste soort is de gewone regenworm. In Drenthe vind je de meeste regenwormen in de veenbodems van het Bargerveen en het Fochteloërveen.Een regenworm is misschien niet zo spannend om te zien maar hij is erg belangrijk voor de natuur. Regenwormen breken plantaardig materiaal in de bodem af tot kleinere deeltjes die andere planten en dieren weer kunnen opnemen. En omdat ze zo rondwroeten in de grond, verbetert de bodemstructuur. Water en lucht kunnen zo namelijk beter doordringen in de bodem en daar hebben andere organismen profijt van.Regenwormen worden ingedeeld in soorten op basis van de plek in de bodem waar ze wonen. De strooiselbewoners of rode wormen leven in de bovenste laag van de bodem. Daar eten ze plantenresten en organische mest. Deze wormen blijven klein en maken nauwelijks gangen in de grond.De bodembewoners of grauwe wormen leven in de laag daaronder, tot veertig centimeter diepte. Ze graven vooral horizontale gangen waardoor er lucht in de grond komt. Deze regenwormen breken plantmateriaal af en zorgen voor de vorming van humus.De pendelaars maken verticale gangen tot wel anderhalve meter diep. Hierdoor kan water de bodem inlopen. 's Nachts komen ze boven de grond op zoek naar eten. Ze leven van organische mest en plantenresten die ze hun gangen intrekken.Waterschap Vechtstromen is ambassadeu r van de regenworm. Op het eerste gezicht misschien een niet zo voor de hand liggende keuze. Maar de waterkwaliteit en de hoeveelheid water in sloten en beken hangt af van de bodemstructuur in het stroomgebied. En voor die bodemstructuur is de regenworm dus zeer belangrijk.