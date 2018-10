Deel dit artikel:













Geen oplossing in zicht in conflict boze buren en Villa van Streek in Borger De gemeente Borger-Odoorn wil Villa van Streek in Borger toestemming geven voor een terras(foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Nog geen oplossing in het conflict tussen de bewoners van de Torenlaan in Borger en de eigenaar van Villa van Streek. Ze kwamen vandaag bij de Raad van State in Den Haag in hun slepende conflict niet dichter bij elkaar. Dat betekent dat de Raad over circa zes weken beslist welke horeca-activiteiten in de villa zijn toegestaan.





De buren verzetten zich tegen het terras en willen daar straks geen overlast van. De eigenaar van het pand is niet van plan het terras op te geven. Ook de gemeente Borger-Odoorn vindt de plek geschikt voor horeca met terras, omdat het centrumgebied is met veel toeristen.



Lees ook: ​Rechter: gemeente moet vergunningen Villa van Streek in Borger herzien