Flitspaal weg: Veel minder roodlichtrijders op de bon De flitspaal langs de Vaart Zuidzijde in Assen (foto: Google Streetview)

Het aantal mensen dat bij een flitspaal in Drenthe door rood licht reed is met bijna 70 procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag bekend maakte.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De daling is voor een groot deel te verklaren doordat de flitspaal op de Europaweg-Zuid in Assen afgelopen voorjaar is weggehaald. De paal fotografeerde in de periode van mei tot en met augustus vorig jaar nog 367 keer een automobilist die door rood reed op de kruising met de Beilerstraat.



Maximumsnelheid verlaagd

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de camera is weggehaald in overleg met de politie. "De inrichting van de weg is veranderd en de maximumsnelheid is verlaagd van 70 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur", laat een woordvoerder weten.



Het verdwijnen van een van de zeven Drentse roodlichtcamera's is niet de enige verklaring voor de daling. In de afgelopen periode werden totaal 229 automobilisten geflitst, omdat zij niet stopten voor rood licht. Vorig jaar waren dat er nog 749. Een van de flitspalen op de kruising van het Noordholt met het Oosteinde in Roden flitste ook een stuk minder roodlichtrijders. In 2017 waren dat er 254 in dezelfde periode dit jaar nog maar 95.



Aantal snelheidsovertredingen stijgt

Het aantal snelheidsovertredingen dat werd vastgesteld door flitspalen is de afgelopen tijd licht gestegen. Gingen in de periode mei tot en met augustus 2017 nog 20.238 weggebruikers op de

bon, afgelopen periode waren dat er 20.562.



In Drenthe staan in totaal elf flitspalen. Zes daarvan staan op kruispunten met verkeerslichten en registeren ook bestuurders die door rood licht rijden.



Meeste snelheidsovertredingen

​De topper onder de Drentse flitspalen is de paal aan Riegshoogtendijk ter hoogte van het Prins Claushof in Hollandscheveld. Daar werden in vier maanden tijd 5.663 snelheidsovertredingen gemeten.



De flitspaal bij de Johan Willem Frisokazerne aan de Vaart Zuidzijde in Assen staat op de tweede plek. Daar gingen 5.162 hardrijders op de bon.



Minste overtredingen

De paal met nummer 3809 bij Roden is al jaren de schlemieligste flitspaal van Drenthe. Zes bestuurders kregen daar een prent vanwege hun te hoge snelheid.