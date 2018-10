Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tien jaar Sigrid’s Garden in Emmen: 'Het waren tropenjaren' Jaap Boer voor Sigrid's Garden, het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten in Emmen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Sigrid’s Garden, het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten in Emmen, viert deze maand het tienjarig bestaan. Op 10 oktober is het precies tien jaar geleden dat de stichting werd opgericht door Jaap Boer en zijn toenmalige vrouw Christa.

Geschreven door Steven Stegen

Hun dochter Sigrid overleed in juni 2008 aan kanker en daarom wilden ze iets doen voor mensen die met deze ziekte in aanraking komen. Jaap Boer is inmiddels 76 en wil het stokje graag langzamerhand overdragen, maar hij vindt dat tegelijk ook best moeilijk. "Het waren tropenjaren", blikt hij terug.



Boer wil niet te veel terugkijken. Hij praat liever over de toekomst van Sigrid's Garden, dat sinds acht jaar aan de Weerdingerstraat zit. "Ik zou een stuk rustiger zijn als de continuïteit echt gewaarborgd is. Jaarlijks hebben ze zo’n 45.000 euro nodig om deze voorziening in stand te houden. Dat lukt dankzij de vele sponsors, maar het zou me veel waard zijn als ook de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe ons voor langere tijd zouden willen steunen."



Verloop

Dit jaar heeft Sigrid's Garden met een behoorlijk verloop te maken in het aantal vrijwilligers. "Het gebeurt helaas dat mensen zelf ziek worden. Maar er zijn ook vrijwilligers die verhuizen of zelfs emigreren. We kunnen dat door de enorme inzet van de vrijwilligers wel opvangen, maar het blijft wel een punt van zorg."



Wat er tijdens het jubileum precies gaat gebeuren, is voor Jaap Boer een grote verrassing. "Er worden dingen voorbereid, maar die lopen buiten mij en mijn ex-vrouw om. Het zal wel een verrassing worden." Eén ding weet Boer wel: er komt een boek over dochter Sigrid. Dat verschijnt mogelijk in december, de maand waarin Sigrid jarig was.