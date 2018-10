Deel dit artikel:













Directeur Gevangenismuseum moet succes maken van Huis van Weldadigheid Nieuwe directeur Peter Sluiter moet van het experience center in Frederiksoord een succes maken (beeld: Maatschappij van Weldadigheid)

Peter Sluiter, de directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, is ook directeur geworden van Stichting Koloniecentrum. Sluiter moet van het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord een succesvol 'experience-center' maken.

De Koloniën van Weldadigheid willen in het Huis van Weldadigheid zo'n center onderbrengen. Dit museum moet in april volgend jaar de deuren openen.



"In het experience-center willen we de bezoeker laten ervaren hoe het was om als pauper tweehonderd jaar geleden in bijvoorbeeld Amsterdam of Leiden te wonen", vertelt Sluiter. "Die mensen werden vanuit hun vertrouwde omgeving met hun hele hebben en houwen naar Drenthe gestuurd om in de Koloniën van Weldadigheid te leven. Hier kwamen ze, zonder dat ze waarschijnlijk ooit een hark of schoffel in handen hadden gehad, in een onontgonnen gebied terecht."



Samenwerking met Gevangenismuseum

Om het verhaal van de Koloniën zo goed mogelijk te vertellen, is contact gezocht met het Gevangenismuseum. Daarnaast werd Sluiter gevraagd om directeur van het nieuwe museum te worden. "Het is in mijn ogen een logische combinatie. Met het Gevangenismuseum heb ik veel ervaring met het onder de aandacht brengen van een beleving."



Sluiter volgt Minne Wiersma op als directeur. Volgens Wiersma was het een bewuste keuze om een stapje terug te doen. Het heeft volgens hem onder meer te maken met de Unesco-nominatie van de Maatschappij van Weldadigheid. "Die willen we goed neerzetten en daarbij is samenwerken erg belangrijk."



Wiersma gaat zich niet vervelen. "Als directeur van de Maatschappij van Weldadigheid is er nog genoeg te doen. We proberen de koloniën zo zichtbaar mogelijk te maken. Zo hebben we onlangs nog de Mandenmakerij aangekocht."