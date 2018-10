Lagere vergoeding zonne-energie is een strop voor VV Valthermond

Voetbalvereniging VV Valthermond investeerde 50 duizend euro in zonnepanelen en zonneboilers en hoopte dat bedrag in acht jaar terug te verdienen. Maar de vergoedingsregeling voor zonne-energie gaat op de schop en dat kost de club naar schatting 4.000 euro per jaar.

"Krom is het. De regering pusht aan alle kanten dat sportclubs energieneutraal moeten worden. Daarnaast wordt sporten en bewegen enorm gepromoot. Dan investeer je als club in zonnepanelen en dan nemen ze je aan de andere kant een fors bedrag af waar je wel op had gerekend," zegt Arie Weits, secretaris van VV Valthermond.De financiële tegenvaller gaat de club niet de kop kosten, maar betekent waarschijnlijk wel een verhoging van de contributie. Weits: "We willen het zo betaalbaar mogelijk houden voor onze leden. We zitten niet in de rijkste regio en we hebben te maken met krimp. Mensen willen graag sporten, maar dat moet wel betaalbaar blijven. Toch moeten we die 4.000 euro ergens in de contributie terug gaan verdienen."Ook al zijn de details van de nieuwe regeling nog niet bekend, toch vindt de secretaris dat het nu tijd is voor protest. "Waar rook is, is ook vaak vuur. Je kunt beter proberen de plannen zo snel mogelijk tegen te houden , dan op het laatste moment op de barricaden te gaan staan," aldus Weits.