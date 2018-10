Archeologen ontdekken resten van de historische Bentheimer poort in Coevorden

In Coevorden zijn bij opgravingen in de Oostersingel en Bentheimerstraat de resten ontdekt van de voormalige Bentheimer poort uit de zeventiende eeuw.

De poort vormde vroeger de zuidelijke toegang tot de stad en is rond 1870 afgebroken. De vestingwerken van Coevorden werden destijds verwijderd, de wallen vlak gemaakt, de poorten gesloopt en de militaire gebouwen afgebroken. Twee kazerneblokken en het militair magazijn bleven staan.De gevonden resten bestaan uit zware funderingen van de binnen- en van de buitenzijde van de poort. De voet van de buitenzijde van de poort stond in de gracht. Van deze voet is nu het muurwerk zichtbaar.Eind vorige maand werden tijdens archeologisch onderzoek ook al oude soldatenbarakken en een beerput ontdekt. Het onderzoek wordt gedaan op de Bogaslocatie, waar een nieuwbouwproject moet verrijzen.