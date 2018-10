Deel dit artikel:













Buurmannen uit Altena hebben eindelijk zwemdiploma's op zak De mannen kunnen nu eindelijk goed zwemmen (foto: pixabay.com)

Timo Martelius en Jan Lokerse uit Altena zijn 36 en 49 jaar oud. Tot voor kort hadden ze geen zwemdiploma op zak. Daar moest verandering in komen, vonden de twee buurmannen. In het Molenduinbad in Norg volgenden ze zwemles. Met succes.

"Ik heb nu de zwemdiploma's A, B en C gehaald", vertelt een trotse Martelius. Het was geen makkelijke keuze voor de twee om op latere leeftijd zwemles te nemen. "We hadden het erover op Oudejaarsdag. Jan kon ook niet zo goed zwemmen. Zijn zoon ging wel naar zwemles en toen dachten we: als er iets gebeurt, is het wel handig als je zelf ook kan zwemmen."



'In Finland krijg je geen zwemles'

Martelius komt oorspronkelijk uit Finland. Volgens hem is het krijgen van zwemles daar niet zo vanzelfsprekend. "Het is meestal zo dat je het van je ouders leert", zegt hij. "Zo leerde ik het ook, maar nooit op een goede manier."



De eerste zwemles was dan ook best spannend. "Springen in het water durfde ik niet, ook al was het ondiep water. Maar na een paar lessen ging dat steeds makkelijker. Het was hartstikke leuk!" De behaalde zwemdiploma's geven hem een bevrijd gevoel. "Dat kun je wel zeggen. Ik had nooit verwacht dat ik het nog zou doen."