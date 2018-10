Deel dit artikel:













Drijber klaagt weer over stankoverlast Noblesse: 'Ik ben er zo zat van' Volgens inwoners van Drijber veroorzaakt Noblesse sinds anderhalve maand weer stankoverlast (foto: Stichting Veilig ETP)

Inwoners van Drijber hebben opnieuw last van stankoverlast door slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster. Dat bleek zaterdag tijdens de Krachttoer van Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

Zo'n anderhalve maand geleden begonnen de klachten opnieuw. "Ook andere geuren, die niet van Noblesse afkomstig zijn, worden waargenomen", zegt burgemeester Mieke Damsma. Ze is er door verrast. "Tijdens de hele zomer is er geen sprake van stankoverlast geweest. We onderzoeken wat de oorzaak is van deze geur."



Henk Fikkert woont het dichtst bij de slachtafvalverwerker, in de zogenoemde geurcontour. Hij is enigszins verrast door de woorden van de burgemeester. "Sinds anderhalve maand weer last van stankoverlast? Sinds een jaar hebben we gewoon structureel overlast. Het is geen incident meer. Bij tijd en wijle kun je hier niet normaal wonen. Ik ben er zo zat van."



Volgens de buurman van Noblesse is de stank net als vijf jaar geleden. "Het stinkt echt verschrikkelijk. Als de wind verkeerd staat soms wel 24 uur achter elkaar. Het is een tijdje iets beter geweest, maar inmiddels is het alweer een jaar zoals voorheen."