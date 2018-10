Deel dit artikel:













Inwoners Drijber hebben weer last van stankoverlast door Noblesse Volgens inwoners van Drijber veroorzaakt Noblesse sinds anderhalve maand weer stankoverlast (foto: Hendrik Hijlkema Noblesse Proteins BV)

Inwoners van Drijber hebben opnieuw last van stankoverlast door slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster. Dat bleek zaterdag tijdens de Krachttoer van Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

Zo'n anderhalve maand geleden begonnen de klachten opnieuw. "Ook andere geuren, die niet van Noblesse afkomstig zijn, worden waargenomen", zegt burgemeester Mieke Damsma.Ze is er door verrast. "Tijdens de hele zomer is er geen sprake van stankoverlast geweest. We onderzoeken wat de oorzaak is van deze geur."