Radio Westerbork keert terug: 'Belangrijk om verhaal door te vertellen'

Radio Westerbork is terug! Vanaf morgen zijn er weer live-uitzendingen vanuit Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In de eerste aflevering van het tweede seizoen staan ooggetuigenverhalen centraal. Hoe vertel je het verhaal van de Tweede Wereldoorlog door aan volgende generaties?

Hilde Boelema en conservator Guido Abuys van Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn naar Israël geweest om overlevenden van de holocaust te interviewen. "We zijn in april voor het eerst geweest", vertelt Boelema. "Toen kwamen er zoveel nieuwe namen naar boven. We vinden die verhalen zo waardevol, dat we dachten: we gaan nog een keer. Bovendien zijn de meeste mensen op een leeftijd dat ze er nog redelijk goed over kunnen vertellen. Maar dat kan volgend jaar ineens heel anders zijn."Volgens Boelema interviewde conservator Abuys in Nederland al ruim driehonderd overlevenden. "Maar na de oorlog vertrok een grote groep mensen naar Israël. Die mensen hadden we nog nooit gesproken."De interviews zijn belangrijk voor onderzoek. "We zaten met nog wat hiaten. Zo spraken we eindelijk met iemand die in de laatste periode in een strafbarak zat. Ook interviewden we iemand die in de oorlog is uitgewisseld met Palestina. Er was een transport vanuit Bergen-Belsen. Zo'n tweehonderd mensen zijn toen uitgewisseld met Duitsers die vastzaten in Palestina. Deze vrouw is nu 101. Ze was dus volwassen toen dat gebeurde. Ze kon er daarom nog goed over vertellen."Sommige delen van de interviews worden gebruikt voor educatie. Andere delen worden gebruikt voor een expositie. "Het gaat uiteindelijk allemaal over het belang van het doorvertellen van het verhaal", aldus Boelema.In de overkapping van de commandantswoning praat Sophie Timmer tussen 15.00 en 16.00 uur met conservator Guido Abuys. Ook schuift mevrouw Schoenmaker-Copoloviciu aan, die ook door Abuys is geïnterviewd. Ze overleefde drie kampen: Westerbork, Ravensbrück en Bergen-Belsen.Jij kan zondag ook bij deze uitzending zijn. Kleed je dan wel warm aan, want de ruimte is niet verwarmd. Er liggen dekentjes klaar. Tussen het museum en het kampterrein rijden zondag pendelbussen.Radio Westerbork is een samenwerking van RTV Drenthe en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.