Toenemende zorg bij gemeente Emmen over Wildlands Emmen maakt zich zorgen over Wildlands (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

De bezoekersaantallen bij Wildlands in Emmen blijven dit jaar verder achter dan al was ingecalculeerd. Dat is voor de gemeente Emmen reden om het zogeheten risicoprofiel te verhogen. Emmen schat de kans nu op 30 procent dat Wildlands leningen niet of niet compleet kan terugbetalen. Emmen heeft een belang van 59 miljoen euro in Wildlands.

Tot nu toe schatte de gemeente die kans op 10 procent, maar in de vanavond gepresenteerde begroting staat in een kleine paragraaf dat de gemeente tegenwoordig wekelijkse bezoekersrapporten ontvangt. "Hieruit blijkt dat de bezoekersaantallen in 2018 verder achterblijven ten opzichte van de begroting, dan begin dit jaar werd verwacht", zo staat op pagina 123. "We hebben het risicoprofiel nu verhoogd naar 30 procent."



Aangescherpt plan

Wildlands werkt op dit moment aan een nieuwe businesscase, nadat de dierentuin vorig jaar een verlies leed van 1,8 miljoen euro. Vorige maand zou dat aangescherpte plan met de gemeente worden gedeeld, maar er is in overleg uitstel verleend tot eind dit jaar.



Volgens de gemeente is nu ook afgesproken dat er een 'oorzakenanalyse' moet komen, om meer duidelijkheid te krijgen op de vraag waarom de bezoekersaantallen tegenvallen. Vorig jaar kwamen er iets meer dan een miljoen bezoekers. Het is nu de vraag of het miljoen wordt gehaald. Emmen sluit niet uit dat het risicoprofiel nog verder moet worden verhoogd, of dat er 'andere maatregelen' moeten worden getroffen. Wat die maatregelen zijn, is niet bekend.