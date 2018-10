FC Emmen Rood Wit TV met Dick Lukkien en eSporter Luuk Jans

VOETBAL - In deze nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV een interview met de eSporter van de Drentse profclub, Luuk Jans.

De nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Hij begint binnenkort aan de eDivisie, waarin alle eSporters van de 18 eredivisieclubs aan deelnemen.Verder natuurlijk weer een nieuwe 'KoffieDick kijken', waarin Dick Lukkien vooruitblikt op het zespuntenduel tegen Fortuna Sittard zondag en ook nog even ingaat op de bekerloting.Anco Jansen krijgt het blik bruine bonen als 'man of the match' en natuurlijk zijn er ook weer twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van FC Emmen.