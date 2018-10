Proxcys, New Nexus en Vepa naar finale Drentse onderneming van het Jaar

De drie finalisten van de verkiezing voor Drentse onderneming van het Jaar zijn bekend. Proxcys uit Nieuw-Amsterdam, New Nexus uit Tynaarlo en Vepa uit Hoogeveen staan op 15 november in de finale in het Atlas Theater in Emmen.

Proxcys is een bedrijf dat geavanceerde filterapparatuur ontwerpt, ontwikkelt en produceert voor het maken van biologische medicijnen. De apparaten worden onder meer gebruikt voor het produceren van insuline, antikankermedicijnen en vaccins. Het bedrijf hoopt komend jaar verder te groeien in een nieuw pand in Emmen, met meer medewerkers.Het IT-bedrijf New Nexus specialiseert zich in advies over de ontwikkeling van software, apps en infrastructuur. New Nexus heeft klanten over de hele wereld.Vepa is bekend van de duurzame meubelen. Het bedrijf uit Hoogeveen maakt kantoormeubilair van gerecycled plastic. Zo wordt er bijvoorbeeld van plastic uit de Amsterdamse grachten stoelen en tafels gemaakt.Vanavond mochten drie negen bedrijven zich in drie minuten presenteren aan de jury in het Hunebedcentrum in Borger. De drie finalisten die hieruit zijn gekozen, krijgen de komende weken bezoek van de jury. Die gaat de bedrijven doorlichten op ondernemerschap, personeelsbeleid en financieel gebied. Tijdens de finale wordt bekend wie de opvolger wordt van het bedrijf Resato uit Assen, dat vorig jaar de titel won. Mocht het Vepa worden, dan is dat hun tweede grote prijs van het jaar. Eerder wonnen zij ook al Drentse Duurzaamheidsprijs.