Emmen wil miljoenen steken in betere bereikbaarheid via weg en spoor Het collegeprogramma van Emmen, vol met plannen voor de komende jaren (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Een compleet verdubbelde N34 van De Punt tot aan Hardenberg, een intercity tussen Emmen en Zwolle en een spoorverbinding via Veendam naar Groningen. Als het aan het college van Emmen ligt dan gaan die wensen in vervulling.

Geschreven door Steven Stegen

Het college van Wakker Emmen, PvdA en CDA zit vol ambities, zo bleek bij de presentatie van het collegeprogramma.



In iets meer dan een uur presenteerde het nieuwe gemeentebestuur een reeks aan plannen, pilots, onderzoeken en vergezichten, waaraan een prijskaartje van 150 miljoen euro hangt. Daarbij zet het college hoog in. "De N34 zien we het liefst helemaal verdubbeld", zegt wethouder Bouke Arends. "De corridor Groningen-Twente loopt via Emmen en het is goed om die te verbeteren. Daar zullen wij alles aan doen."



Arends beseft dat er verzet is tegen een complete verdubbeling vanuit dorpen en vanuit ecologisch oogpunt. "We zullen daar veel energie in moeten steken om iedereen mee te krijgen. We snappen dat het niet morgen is gerealiseerd."



Intercity

Dat geldt ook voor een andere wens van Arends: een intercity tussen Zwolle en Emmen. Dat mag niet heel kansrijk klinken, maar dat ziet de PvdA-wethouder anders. "De verbinding vanaf Utrecht via Apeldoorn naar Enschede loopt steeds voller. Daarom is het logisch om verbindingen meer via Zwolle te laten lopen en dat biedt kansen voor Emmen." En als Arends dan toch bezig is: ook een spoorverbinding tussen Emmen en Veendam en Groningen acht hij in de toekomst haalbaar.



Wethouder Raymond Wanders staat in de startblokken om een pilot te doen met de aanpak van schulden bij jongeren. "Dat is een groot probleem en als je er niets aan doet, dan komen ze er zelf ook vaak niet meer uit. We willen kijken of wij als gemeente de schuld kunnen overnemen. De jongere betaalt dan aan ons terug en wij bieden begeleiding, bijvoorbeeld met studie en werk." Wanders wil ook kijken of de gemeente ZZP'ers kan helpen met een laag inkomen. "Want niet iedereen is uit volle overtuiging ZZP'er geworden."



Verlanglijstje

Emmen heeft verder nog de verdubbeling van de Boermarkeweg, de verbetering van de weg Emmen - Klazienaveen en de herinrichting van het stationsgebied op het verlanglijstje staan. Ook komen er volgens wethouder René van der Weide meer parkeerplaatsen in wijken als Angelslo en Emmerhout. Collega Robert Kleine wil meer investeren in recreatie en toerisme. "Met een stimuleringsfonds, waarin we een kwart miljoen beschikbaar hebben om kansrijke initiatieven te ondersteunen."



Burgemeester Eric van Oosterhout wil volgend jaar alle erkende overlegpartners (EOP's) in de gemeente bezoeken. "Dat zijn er 35, die niet allemaal op dezelfde manier functioneren. Dat hoeft ook niet, het belangrijkste is dat ze draagvlak hebben. Maar uit onderzoek blijkt wel dat het goed zou zijn om hun positie te versterken. Ik wil met ze in overleg hoe dat het beste kan, dat gaan wij niet vanuit het gemeentehuis bepalen."



Ondanks het hoge ambitieniveau van het college gaat de inwoner van Emmen niet veel meer betalen aan gemeentelijke lasten, zo beloofde wethouder Jisse Otter. "De komende jaren bevriezen we de OZB en de afvalstoffenheffing en parkeertarieven zullen niet meer stijgen dan de inflatie, dat zal volgend jaar iets van anderhalf procent zijn."