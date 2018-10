Oppositie Midden-Drenthe: afvalprobleem wordt vooruitgeschoven

Inwoners van Midden-Drenthe gaan niet per kilo betalen voor hun restafval. Dat is de uitkomst van een lang debat gisteravond in de gemeenteraad van Midden-Drenthe.

De raad is bang dat mensen hun restafval bij het pmd-afval gooien, als ze voor hun restafval per kilo moeten gaan betalen.Over dit onderwerp is al lange tijd discussie in de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Drie oppositiepartijen (CU, D66 en GL) vinden dat de coalitie met haar plannen te weinig ambitie uitstraalt en daarmee het afvalprobleem voor zich uit schuift.In de gemeente Midden-Drenthe wordt niet genoeg afval gescheiden. Er is nog te veel restafval en het pmd-afval in de oranje containers wordt niet goed gescheiden. Het gevolg daarvan is dat bewoners volgend jaar 25 euro meer afvalstoffenheffing moeten betalen aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van afval. Hoe minder afval er wordt gescheiden, hoe hoger dit bedrag wordt. Ondanks dat er in de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet, moet er nog veel veranderen om de doelstellingen in 2020 te halen. Daarom is er vanuit de oppositie kritiek.“Het college zegt over een halfjaar met een beleid te komen. Daarvan zeggen we, dan heb je dus een half jaar lang te veel afval in de container zitten en dat kost de inwoner geld,” legt fractievoorzitter Gertjan Bent van de ChristenUnie uit. “Als we morgen nog de bewoners aanspreken, dan kunnen we dat geld, die 25 euro extra per huishouden, terugverdienen en hoeven we dat bedrag niet met zijn allen te betalen. Nu betaalt nog iedereen hetzelfde, maar eigenlijk zou alleen de vervuiler moeten betalen.”Wethouder Derks snapt de kritiek vanuit de oppositie niet. “We doen juist heel veel. We zetten ons op dit moment hard in voor verschillende communicatietrajecten. We gaan bijvoorbeeld ook met chips in containers kijken naar welke wijken problemen hebben. Samen met dorpsverenigingen werken we hard om daar het niveau van de afvalscheiding omhoog te krijgen. Ook met onze actie DOEK (Duurzaam Op Eigen Kracht) werken we mee en stellen wij geld beschikbaar voor duurzame initiatieven. Deze plannen geven juist een enorme impuls aan de duurzaamheid van ons college.”