"Ik had helemaal niks door. We kregen op school te horen dat we langer moesten blijven, maar we snapten niet waarom." De 14-jarige Justin Haak uit Klazienaveen is verbaasd als hij vervolgens naar voren wordt geroepen. "Mijn ouders en de burgemeester stonden er. Ik dacht dat de hele klas een prijs had gewonnen, of zo."

Het dringt ineens tot je door dat je dochter naast je staat en het goed is gegaan, terwijl het ook heel anders had kunnen aflopen... Anja Snippe

Justin werd gistermiddag onderscheiden met een bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding voor Drenkelingen. Afgelopen winter redde hij plaatsgenootje Christel uit het ijskoude water, nadat ze door het ijs was gezakt."We waren bij het ijs, en het vriendinnetje van mijn zusje die zakte er zó doorheen. Ik stond daarbij, en ik heb haar er gelijk uit gehaald. Ze kon nog wel staan, maar ze had het heel erg koud", zo vertelt de kleine held.De moeder van Christel, Anja Snippe, is natuurlijk ontzettend blij met de snelle actie van Justin. "Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij er niet was geweest."Justin vertelde tijdens de plechtigheid ook hoe hij Christel heeft gered. Plat op het ijs, om er zelf niet doorheen te gaan, en dan het meisje eruit trekken. Snippe: "Dat hij dit met zijn oerinstinct ook zo even gedaan heeft. Ongelooflijk."De schok was ook groot voor Snippe. "Ineens stonden de ouders van Justin voor de deur, met Christel in zo'n isoleerdeken, helemaal nat. Ik heb haar meteen onder een lauwe douche gezet. Haar benen waren helemaal rood!"Christel is er met wat onderkoelingsverschijnselen vanaf gekomen, en geen blijvende schade. "In ieder geval niet lichamelijk. Geestelijk, dat weet ik niet. Ik ben zelf als kind ook eens door het ijs gezakt, en ik durf sindsdien eigenlijk niet meer het ijs op. Ik weet niet hoe dit bij Christel gaat zijn", vertelt moeder Snippe."De onderscheiding voor Justin is zeker meer dan verdiend. We waren natuurlijk bij het plechtige moment, dat was best emotioneel. Het dringt ineens tot je door dat je dochter naast je staat en het goed is gegaan, terwijl het ook heel anders had kunnen aflopen..." zo besluit de moeder van Christel.