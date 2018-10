Hobbyboer de klos in wolvenplan

Hobbyboeren krijgen in de toekomst minder makkelijk een vergoeding als hun dier wordt gedood dan een echte boer.

Dat staat in het Interprovinciaal Wolvenplan van de Nederlandse provincies waarvan dagblad De Gelderlander een conceptversie in handen heeft.Als een roedel wolven zich permanent vestigt in een gebied, krijgen professionele dierhouders een vergoeding voor een gedood schaap als ze kunnen aantonen dat ze voldoende geprobeerd hebben de wolf buiten de deur te houden. Een hobbydierhouder krijgt niks, aldus het plan.De provincies werken aan een gemeenschappelijk beleid voor de wolf, omdat het dier zich weer geregeld in Nederland laat zien en mogelijk al permanent hier woont.