Nieuwe uitnederlaag Hurry-Up in België

HANDBAL - Hurry-Up wacht nog op de eerste uitoverwinning in de BENE-League. Donderdagavond gingen de oranjehemden op bezoek bij het Sporting Nelo van oud-coach Martin Vlijm met duidelijke cijfers ten onder: 33-24.

Door de aanstaande tweeluik in de Europese Challenge Cup werkte Hurry-Up de vierde speelronde in de BENE-League in de midweek af. De formatie van Tim Remer en Manuel Kremer stapte zonder Ronald Suelmann in de bus naar België. De aanvoerder is vader geworden.Na 14-11 bij rust liep Sporting Nelo in de tweede helft bij Hurry-Up vandaan. In kansrijke posities stuitten de Drenten te vaak op de ervaren doelman aan de overkant David Polfliet. Tommie Falke wist zich te onderscheiden met zes doelpunten.Zo wacht Hurry-Up na de eerdere verliespartij bij Callant Tongeren nog op de eerste punten op vreemde bodem. Afgelopen weekend wist de ploeg uit Zwartemeer voor het eerst te zegevieren in de grensoverschrijdende competitie. Bevo werd in eigen huis met ruime cijfers (38-26) aan de kant te zetten.Dit weekend komt Hurry-Up in actie in de Europese Challenge Cup. Zowel op zaterdag (16:00) als zondag (17:00) is in Emmen het Moldavische Olimpus-85 de opponent. Beide duels zijn op de website van RTV Drenthe live te zien.