Europese tegenstander Hurry-Up kwam nooit ronde verder

HANDBAL - De aanstaande tegenstander van Hurry-Up in de Challenge Cup Olimpus-85 is nog nooit een ronde verder gekomen in Europa. De meervoudig kampioen van Moldavië is sinds 2003 onafgebroken actief in Europees verband.

Olimpus-85 speelde 34 wedstrijden in Europa. Twee zeges, een gelijkspel en liefst 31 nederlagen later wachten de Moldaviërs nog op het eerste succes. Keer op keer werd de aanstaande tegenstander van Hurry-Up in de Challenge Cup in het eerste stadium van een bekertoernooi uitgeschakeld.Hurry-Up stelt daar betere cijfers tegenover. De Zwartemeerders kwamen vier keer uit in de Europese Challenge Cup. De laatste deelname, in het seizoen 2016/2017, springt het meest in het oog.Twee jaar geleden bereikte Hurry-Up de halve finale van het derde bekertoernooi van het continent. Göztepe SK (Turkije), MSK Povazska Bystrica en HKM Sala (beide Slowakije) werden in een tweeluik verslagen. Bij de laatste vier werden de oranjehemden gestuit door latere winnaar en huidig Champions League-deelnemer Sporting CP uit Portugal.Zaterdagmiddag opent Hurry-Up het bal om 16:00. Een dag later, om 17:00, valt de beslissing. Beide duels worden afgewerkt in Emmen. De thuishal van Hurry-Up in Zwartemeer voldoet niet aan de eisen van de EHF.Het Europese tweeluik is live te volgen bij RTV Drenthe. Beide duels worden rechtstreeks uitgezonden op internet . Voor het eerst zendt de omroep twee keer in een weekend de Wedstrijd van de Week uit.