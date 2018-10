Meeste wanbetalers van de zorgpremie wonen in Emmen

Bijna 2,5 procent van de volwassenen in de gemeente Emmen betaalt geen zorgpremie. Daarmee wonen in Emmen de meeste Drentse wanbetalers van de zorgpremie.

In dit onderzoek van het CBS zijn alleen mensen meegenomen die een half jaar of langer geen zorgpremie betaalden. Deze mensen worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor als wanbetaler.

In De Wolden wordt de zorgpremie het vaakst wel overgemaakt. Van alle volwassen inwoners betaalde 0,7 procent van de inwoners de zorgpremie niet.Het aantal wanbetalers neemt in de meeste Drentse gemeenten wel af. In Noordenveld is die afname het sterkst met 20 procent. In de gemeente De Wolden, waar de minste wanbetalers wonen, nam het aantal met ruim 18 procent wel flink toe.Landelijk gezien wonen in Rotterdam de meeste wanbetalers. Ook in Pekela, Lelystad, Schiedam en Den Haag betalen relatief veel mensen hun zorgpremie niet. In de gemeenten waar veel wanbetalers wonen, hebben relatief veel gezinnen ook maar weinig te besteden.