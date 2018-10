Emmen legt 4,2 miljoen op de plank voor topsporthal

Gemeente Emmen presenteerde gisteravond een heel pakket aan plannen voor de toekomst. Een van de meer opvallende plannen is de bouw van een topsporthal vlakbij het stadion van FC Emmen.

Het plan is bedacht door het Carmel College en het Drenthe College. De scholen willen in de toekomst overdag gebruik gaan maken van de topsporthal.Voor de bouw van de sporthal moet er nog wel meer geld op tafel komen dan de 4,2 miljoen die de gemeente heeft gereserveerd. Hierbij valt te denken aan andere partijen, zoals de provincie.De topsporthal moet een hal worden waarin officiële handbal- en volleybalinterlands gespeeld kunnen worden. Hij moet daarom hoger en groter worden dan de huidige thuisbasis van handbalclub E&O, de sporthal Angelslo.Soortgelijke hallen zijn er niet veel in het Noorden. In Groningen is het MartiniPlaza, met een sporthal voor basketbalploeg Donar. Deze is alleen niet altijd beschikbaar, dus traint en speelt Donar regelmatig in Leek, waar ook een topsporthal staat. In Hoogeveen staat het Activum, een topsporthal met atletiekbaan.Wat een sporthal een topsporthal maakt, is voor meerdere interpretaties vatbaar, zegt Anne Prins van Sport Drenthe. "Ik kan iemand met een handicap die een uitzonderlijke prestatie levert een topsporter vinden, maar dat is misschien niet iedereen met me eens." Prins is wel blij met de ontwikkeling van de plannen voor een dergelijke hal in Emmen: "Als de haalbaarheid goed onderzocht wordt dan is het een prachtig plan natuurlijk."Peter Kuyper, hoofd facilitaire dienst bij het Drenthe College, vertelt dat de topsporthal in Emmen Olympische afmetingen zal krijgen. "Het wordt vergelijkbaar met Sportstad Heerenveen. Breder dan een sporthal alleen, en multidisciplinair." Over de reden waarom er een nieuwe sporthal moet komen is hij duidelijk: "Op het Drenthe College en ook op het Carmel College hebben we sportopleidingen. Momenteel doen we alles in de sporthal Angelslo. Maar dit is al een oud gebouw, en nodig aan vervanging toe. Daarnaast willen we de sport in Emmen naar een hoger plan tillen."