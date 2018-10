Liveblog FC Emmen - Fortuna Sittard

VOETBAL - FC Emmen speelt vanmiddag de achtste wedstrijd van het seizoen. Tegenstander in de Oude Meerdijk is Fortuna Sittard, dat net als Emmen vorig seizoen promoveerde naar de eredivisie.

De Limburgse club pakte tot nu toe zes punten, terwijl de teller van Emmen op zeven staat. Bij een zege doet FC Emmen uitstekende zaken, want met een driepunter groeit het gat naar hekkensluiter NAC naar 7 punten.FC Emmen - Fortuna Sittard is ook live te volgen op Radio Drenthe . Voor een verslag van minuut tot minuut, volg het duel via de liveblog hieronder..