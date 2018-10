Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liveblog FC Emmen - Fortuna Sittard: Rodriguez kopt Fortuna naar gelijke hoogte met Emmen: 3-3 [gesloten] Volg FC Emmen - Fortuna Sittard van minuut tot minuut

VOETBAL - FC Emmen is er weer niet in geslaagd om in eigen huis drie punten te pakken. Er werd vanmiddag met 3-3 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard.



FC Emmen - Fortuna Sittard is ook live te volgen op Radio Drenthe . Voor een verslag van minuut tot minuut, volg het duel via de liveblog hieronder..