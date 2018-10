Live: Recordpoging 60 uur darten in Assen

Meer dan 60 uur en twee miljoen punten. Dat is de opdracht voor de 37-jarige Frank Posthumus uit Assen. Met de recordpoging wil hij geld ophalen voor de Stichting Ambulance Wens.

Posthumus begint vrijdag om 19.00 uur aan zijn actie. Elk uur mag hij vijf minuten pauzeren. Hij mag tussendoor niet slapen. De recordpoging vindt plaats in Ons Café aan de Kerkstraat in Assen.De enthousiaste Posthumus hoopt 25 duizend euro op te halen met zijn actie. "Een paar jaar geleden raakte mijn schoonmoeder ernstig ziek. We zijn toen nog één keer met de hele familie naar de Efteling geweest. Een week later overleed ze. Haar laatste wens kon uitkomen door de Stichting Ambulance wens, die alles perfect hadden geregeld", zegt Posthumus.Posthumus moet in ieder geval tot maandagochtend 07.00 uur darten om zijn recordpoging te laten slagen. "Ik hoop dat ik dan inmiddels ook twee miljoen punten heb gegooid, want ik denk niet dat ik het dan nog heel veel langer volhoud", zegt de inmiddels toch wel nerveuze Posthumus.