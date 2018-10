Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raad het gerecht en win een diner voor twee! Win een diner voor twee

Wil jij binnenkort gezellig en stijlvol dineren op een mooie locatie in hart van Drenthe? Van 15 t/m 19 oktober maak je vier keer per dag kans op een diner voor twee in Exloo!





Hoe werkt het?

Van 15 t/m 19 oktober spelen wij iedere werkdag van 6.00 – 18.00 uur het spel ‘Raad het gerecht’.

Ieder radioprogramma laten wij enkele ingrediënten horen en jij mag raden welk gerecht het is. Noem jij als eerste het juiste gerecht? Dan ben je de winnaar.

De winnaar ontvangt twee dinerbonnen t.w.v EUR 50,- per stuk.

U krijgt geen geld retour indien u minder dan de waarde van de bonnen besteedt.

Luister altijd en overal naar Radio Drenthe via de RTV Drenthe app.

Doe mee en bel naar 0592 331188.



Voorwaarden voor deelname:

Als je mee doet ga je akkoord met onze spelvoorwaarden.