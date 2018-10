Pabo Emmen beste van Noord-Nederland

Een klein feestje bij NHL Stenden, want hun lerarenopleiding in Emmen is de beste van Noord-Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids hbo die vandaag verschijnt. "Reken maar dat wij een taartje hebben gegeten om dit nieuws te vieren!", reageert docent Rob van ’t Veer enthousiast.

Teamleider Louwien Eising denkt dat het succes te danken is aan het feit dat ze goede studieloopbaanbegeleiding bij de studenten aanbieden. "En de faciliteiten voor de studenten zijn ook nog eens goed. Daarnaast hebben we een actieve studentenraad waar we veel contact mee hebben. De lijntjes tussen docenten en studenten zijn heel kort." Van ’t Veer beaamt dat. "Studenten denken goed mee. Zij prikkelen mij ook."De redactie van de keuzegids heeft bij de pabo’s de opleidingen in regio’s met elkaar vergeleken. De pabo in Emmen was vorig jaar ook al de beste van het Noorden. Voor het tweede jaar op rij is de NHL Stenden een zogeheten 'topopleiding'. "Dat doet ons heel goed", zegt Eijsing.De keuzegids is gemaakt door een onafhankelijke redactie van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie Leiden.