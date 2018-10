Ondernemen in Drenthe: paralympische protheses van Drentse makers

Gerben Posthumus uit Roden werkte jaren bij Fokker in Hoogeveen als engineer, maar hij voelde dat er meer was."Ik was altijd gepassioneerd van verspaning, vandaar dat ik daarin gestart ben."

Nu werkt hij voor zichzelf en maakt fijnmechanische onderdelen. Bijvoorbeeld voor protheses."Ik maak een prothese voor Stel in Tynaarlo", vertelt Posthumus. "Waarvan zij het ontwerp hebben gemaakt en ik heb dat omgezet in metaal. En ik heb wat kleine dingen aangepast zodat het mogelijk is om het seriematig en in grotere aantallen te maken."Posthumus freest en draait alle onderdelen voor de prothese met militaire precisie in zijn werkplaats.De vervangende onderarm heeft zelfs al medailles binnengesleept. "Het is een prothese die gebruikt is voor de Paralympische Spelen. Op het moment dat je een onderarm mist, of een functie van een onderarm mist, dan ben je toch in staat om motor te rijden of om te wielrennen."Het maken van protheseonderdelen op de frees- en draaimachines blijft volgens Posthumus toch iets speciaals. "Dat je iets kunt bijdragen aan de gezondheid en dat je iemand blij kunt maken dat geeft gewoon iets extra's aan het product", legt hij uit."Het domweg maken van een machine-onderdeel is een emotieloos product, maar het maken van een protheses waarmee je weer een functie toevoegt, dat maakt het extra leuk."