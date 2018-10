Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 7 oktober 2018

Buckle is een klein plaatsje in Texas. Daar ontmoeten Isaiah Greene en Ace Rangel elkaar. De laatste speelt gitaar en Isaiha is drummer. Ze vormen een bandje maar krijgen na verloop van tijd ruzie en gaan uit elkaar. De guitarist vertrekt naar Californië en raakt aan lager wal. In een afkickkliniek ontmoet hij zangeres Kari Hillborne en ze besluiten terug te gaan naar Buckle. En ja hoor, daar treffen ze Isaiah aan. Ze besluiten opnieuw muziek te gaan maken. Blues dit keer. Het resultaat is het album Blues in Buckle. Een mooi verhaal dat waar kan zijn, maar ook niet. Volgens Google Maps bestaat Buckle namelijk niet, wel een keten van kledingzaken met die naam, en of de rest klopt is maar de vraag. Zeker is wel dat het album Blues in Buckle te koop is en prima klinkt.