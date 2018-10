Hobbyboer: Ik schrik van dit Wolvenplan

Hobbyboeren krijgen in de toekomst minder makkelijk een vergoeding als hun dier wordt gedood door een wolf. Dat staat in het Interprovinciaal Wolvenplan van de Nederlandse provincies.

Dagblad De Gelderlander heeft daarvan een conceptversie in handen. Professionele boeren kunnen wel een vergoeding krijgen, als ze genoeg hebben gedaan om de wolf buiten de deur te houden.Maar een hobbydierhouder krijgt niks, volgens het plan. Lucas Hummel is hobbyboer in Hollandscheveld. Een groot aantal van zijn schapen werd eind mei gedood door een wolf. "Ik ben een kwart van mijn kudde kwijtgeraakt, elf stuks. Als de overheid het toestaat dat een wolf hier rondloopt en hier vertoeft, dan moet ze ook de schade die daardoor wordt aangebracht vergoeden."In het geval van Hummel gaat dat in dit geval waarschijnlijk ook gebeuren: "Ik heb er alle vertrouwen in dat dit netjes afgehandeld wordt. Maar ik zou het zonde vinden als door dit Wolvenplan dat in de toekomst niet meer zo zou zijn." De hobbyboer is niet bepaald blij met het concept zoals het er nu ligt. "Ik schrik daar van. Ook als bij iemand twee van de vijf schapen doodgebeten worden, dan is dat triest, dat moet dan gewoon geregeld worden."Mocht het concept Wolvenplan toch doorgaan zoals het er nu staat, sluit Hummel niet uit dat hij samen met collega-hobbyboeren het plan gaat aanvechten.