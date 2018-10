'Er ontbreekt weleens een schaap, maar 24 in één keer is wel heel zuur'

Een losgemaakt raster en verse bandensporen zijn de stille getuigen van een drama. De schrik zit er goed in bij de herders van de Schaapskooi Exloo. Na het tellen van de kudde bleek donderdagochtend dat er 24 schapen verdwenen zijn.

De dieren brachten de nacht door bij de Odoornerdennen, tussen Odoorn en Exloo."Mijn collega zag het raster open staan. Toen gingen nog niet alle alarmbellen af, maar even later kwam Staatsbosbeheer aanrijden, die hadden verse bandensporen ontdekt. Die combinatie, dat is wel heel verdacht."Herder Monique Tielen vindt het enorm zuur: "Het is een financiële strop. De schaapskuddes in ons land hebben het al niet breed, wij moeten ook altijd extreem zuinig aan doen, en nu zijn er zomaar 24 schapen gestolen!"Tielen heeft 's avonds meteen aangifte gedaan. "Er raakt wel vaker een schaap kwijt, en dan weet je niet waar die is, tenzij je ergens wat botjes vindt. Een schaap is heel makkelijk zo in je kofferbak gestopt, als je een grote auto hebt. Maar 24 tegelijk, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt."De herder is ook vooral bezorgd om het welzijn van de dieren. "Je weet niet hoe ze de vrachtwagen in zijn gejaagd. Dat zal wel niet al te diervriendelijk gebeurd zijn. En wie weet wat er mee gaat gebeuren. Voor de slacht, dat zal wel niet. Er zit heel weinig vlees aan een Drents Heideschaap! En er waren ook lammetjes van dit jaar bij."Bovendien hebben ook de 233 andere schapen gevaar gelopen. "Ze hebben het raster gewoon open laten staan. Langs een 80-kilometerweg! Dat is niet alleen levensgevaarlijk voor de schapen, maar ook voor mensen die daar nietsvermoedend langsrijden 's nachts."De Schaapskooi Exloo krijgt wel vaker te maken met diefstal. "Maar dan gaat het meestal om stroomkasten en netten, dat spul. Omdat wij jaarlijks een structureel tekort hebben van 30 procent zijn dat soort dingen echt heel vervelend, we kunnen dat gewoon niet betalen!"