Museum De Wemme bezig met nieuw entreegebouw De entree is volgens Arie Leen van Schoonhoven nu nog 'heel ingewikkeld' (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) Het toegangsplein van musem De Wemme wordt volgebouwd (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

Het Cultuur en Handkarrenmuseum De Wemme in Zuidwolde heeft goede hoop binnenkort te beginnen met de bouw van een nieuwe entree. De huidige ingang is te krap en vooral voor mensen met een beperking slecht toegankelijk.

Geschreven door Hielke Meijer

"Je moet drie bochten maken om hier in het museum te komen. Als je een rollator hebt, is het heel ingewikkeld. En als je grote groepen hebt, dan ontstaat er een opstopping", zegt Arie Leen van Schoonhoven, secretaris en gids van De Wemme. Het blijft niet alleen bij een nieuwe entree.



Zichtbaarheid

Er ligt nu een plan op tafel voor een uitbreiding. Het museum wil een entreegebouw op het plein aan de straatkant. Dat verbetert de zichtbaarheid van het museum en biedt tegelijkertijd meer mogelijkheden bij de ontvangst van bezoekers. Ook ontstaat er extra expositieruimte.



Kort voor de eeuwwisseling brandde museum De Wemme nog vrijwel volledig af. De boerderij werd vervolgens herbouwd. Jaarlijks zijn er rond de 4.000 bezoekers en dat aantal is stabiel. Zestig vrijwilligers houden het museum draaiende, organiseren activiteiten en maken jaarlijks nieuwe tentoonstellingen, zoals dit jaar een tentoonstelling over de jaren zeventig.



Initiatiefrijk

Het bestuur van het museum is druk bezig de financiën voor de verbouwing bijeen te krijgen. De gemeente De Wolden kwam als eerste over de brug. Uit het potje Initiatiefrijk De Wolden is 100.000 euro beschikbaar gesteld. Het museum wist de afgelopen jaren zelf 50.000 euro bijeen te sparen.



Van Schoonhoven is vol vertrouwen over de slagingskans van alle plannen: "Het totale project kost 220.000 euro, dus we zitten al over de helft. De fondsen waar we nog mee bezig zullen ons nog 70.000 euro moeten opleveren." Het museum hoopt ook nog op sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven.



"We willen een museum zijn dat past bij de schaal van Zuidwolde. Dus niet zozeer een groot museum, maar wel een museum dat klaar is voor de toekomst en dat is het op dit moment niet", aldus de secretaris van stichting De Wemme.



Het museum verwacht in de loop van volgend jaar de uitbouw van de grond te krijgen.