Vrijwillige brandweerman uit Gasselternijveen krijgt lintje Een lintje voor Harm Deuring (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

Harm Deuring uit Gasselternijveen mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De 63-jarige vrijwillige brandweerman kreeg het lintje vanavond van loco-burgemeester Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze.

Deuring ontving het lintje tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Aa en Hunze in Annen.



Harm Deuring was van 10 december 1986 tot 1 september 2018 werkzaam bij de post Gasselternijveen in de functies Hoofdbrandwacht en Chauffeur.



Bijna 32 jaar lang dus was hij werkzaam als brandweervrijwilliger. Wat de gemeente Aa en Hunze betreft heeft Deuring als vrijwillig brandweerman 'een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in Aa en Hunze en in de regio'.