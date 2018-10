Deel dit artikel:













Bridgeclub Roden in het zonnetje gezet met erepenning Het bestuur van de bridgeclub in Roden heeft een erepenning gekregen (foto: ANP/Arthur Bastiaanse)

Het bestuur van Bridgeclub Roden heeft van de gemeente Noordenveld de zilveren legpenning van verdienste gekregen.

Wethouder Jeroen Westendorp reikte de erepenning uit tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bridgeclub in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.



Bijzondere verdiensten

De legpenning wordt uitgereikt aan in de gemeente gevestigde en werkzame verenigingen en instellingen die hiervoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders wegens hun bijzondere verdiensten in aanmerking komen.



150 leden

Sinds 1 oktober 1968 is de bridgeclub in Roden actief. Met bijna 150 leden speelt de club op dinsdag- en donderdagavonden in café Onder de Linden in Roden. Naast de wedstrijden en trainingen organiseert de bridgeclub ook de jaarlijkse Ot & Sien bridgedrive met ongeveer 130 koppels.