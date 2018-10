Treinverkeer tussen Assen en Groningen komt weer op gang [update]

Het treinverkeer tussen Groningen en Assen komt langzaam weer op gang. De stroomstoring is voorbij.

Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. De verwachting is dat de treinen rond drie uur weer volgens het boekje rijden.Eerder vanmiddag reden er tussen Assen en Groningen geen treinen. De oorzaak was een stroomstoring die ontstond door een kabel die kapot getrokken was tijdens graafwerkzaamheden. Zo is te lezen bij RTV Noord