Hordeloper Nick Smidt: 'Ik heb alles over voor de Spelen' Hordeloper Nick Smidt: 'Ik heb alles over voor de Spelen' (foto: Srdjan Suki/ EPA)

ATLETIEK - "Vroeger droomde ik er al van om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar nu komt dat heel dichtbij en nu wil ik het eigenlijk nog meer. Ik heb er alles voorover om daar aan mee te doen." Was getekend: Nick Smidt (21) uit Assen. Afgelopen zomer maakte hij in Berlijn z'n debuut op de vierhonderd meter horde op het 'grote' EK.

Geschreven door Karin Mulder

Als jongetje van zes maakte Smidt kennis met atletiek bij AAC'61 in Assen. Tijdens de middelbare school sloot uit zich aan bij de lange-afstands-groep in Groningen en inmiddels traint hij in Apeldoorn. Speciaal voor trainsters Betty Hofmeijer verhuisde hij daar naar toe.



"Zij houdt me scherp op details. Zij is heel veel met m'n houding bezig. Het zit hem in de laatste kleine dingen om de stap naar de wereldtop te maken", zegt Smidt.



De student Informatiekunde liep in juli tijdens z'n allerlaatste poging éénhonderdste van een seconde binnen de limiet. En zo mocht hij in augustus z'n debuut maken op het EK in Berlijn. In de eerste serie werd hij uitgeschakeld. "Iets te hard gestart", is zijn conclusie. "Naar de laatste horde liep ik vijftien passen en dat hadden er eigenlijk veertien moeten zijn. Dat heeft net het verschil gemaakt."



WK Qatar

Het indoorseizoen slaat Smidt dit jaar over. Met z'n grote lijf is het behoorlijk wringen in de krappe bochten van een indoorbaan. Daarnaast liggen z'n echte grote doelen pas laat in het volgende seizoen.



"Dan hebben we het over het EK onder 23 jaar", zegt Hofmeijer. "Daar wil ik graag goud halen', vult Smidt aan. "En dat is ook meteen een goede gelegenheid om een WK-limiet te lopen. Want dat is mijn hoofddoel."



'Als ik ga komt heel Assen naar Tokyo'

Het WK is volgend jaar in Qatar. In verband met de hitte daar is het toernooi pas in september en de kwalificatie pas in het voorjaar. Smidt heeft een ambitieuze carrièreplanning. Hij wil in 2020 naar de Olympische spelen van Tokyo. "Als ik ga, dan zijn er zoveel mensen uit Assen die hebben gezegd dat ze ook komen. Dan komt heel Assen zo ongeveer, denk ik", besluit Smidt.