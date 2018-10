Deel dit artikel:













Burgemeester Van Oosterhout naar Japan voor behoud banen in Emmen Van Oosterhout vertrekt vandaag naar Japan (foto: Van Oost Media)

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is deze week op werkbezoek in Japan. Hij bezoekt daar de hoofddirecties van Japanse bedrijven die vestigingen hebben in Emmen.

"Zeker in de Japanse cultuur wordt het heel belangrijk gevonden dat je het hoofdbedrijf bezoekt, dat je de grote bazen spreekt", vertelt Van Oosterhout. "We zijn al een paar keer uitdrukkelijk uitgenodigd. Een paar jaar geleden zijn we ook al een keer geweest en nu gaan we het weer doen."



Werkgelegenheid

De Japanse bedrijven Teijin, Jellice en Menicon zijn in Emmen samen goed voor meer dan duizend banen. "Zo'n bezoek is belangrijk voor het behoud van de werkgelegenheid", aldus Van Oosterhout. "En natuurlijk hebben we het ook over uitbreiding en andere plannen. Dus we proberen ook nog contacten te leggen om te kijken of we de economie van Emmen kunnen versterken."



Burgemeester Van Oosterhout gaat niet alleen. Ook vertegenwoordigers van de NOM gaan mee. Gedeputeerde Henk Brink sluit aan vanuit China. Hij is daar op werkbezoek met een groep ondernemers uit de toeristische sector.