Michiel heeft een oorlogstrauma: 'Niemand begreep me'

In Irak nemen militair verpleegkundige Michiel en z'n collega's in 1991 een verwaarloosd ziekenhuis over, vol met Koerdische vluchtelingen. Wat hij daar ziet, tekent hem voor de rest van z'n leven: "De helft van de kinderen ging dood."

De helft van de kinderen in het ziekenhuis ging dood. Michiel

Ik voelde mij heel schuldig over m'n uitzending naar Irak. Michiel