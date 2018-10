Deel dit artikel:













Papa Suelmann met Hurry-Up op jacht naar Europacup Papa Ronald Suelmann op jacht naar Europacup (foto: familie Suelmann)

HANDBAL - Hij werd woensdagavond voor het eerst vader van de kleine Jolien. Daarnaast werd hij ook nog eens voor het eerst oom en komend weekend speelt hij twee Europacup-wedstrijden met Hurry-Up. Het is een enerverende week voor handballer Ronald Suelmann (28) uit Klazienaveen die ook nog eens bezig is met de laatste loodjes van de opleiding tot accountant.

Geschreven door Karin Mulder

Het is even wennen. Suelmann in overhemd achter een computer. Geen plakkerige handen van de hars en geen handbalschoenen. Hij is bezig met z'n derde en laatste jaar als stagiair bij accountantskantoor Accon avm. "Theoretisch is het afgerond. Ik moet nog een verslag schrijven en ik krijg nog een eindgesprek. Als dat goed verloopt ben ik officieel ingeschreven als accountant bij de beroepsorganisatie", licht Suelmann toe.



Nieuw Europees avontuur

Twee seizoenen geleden schreef hij met de handbalmannen uit Zwartemeer historie. Ze drongen door tot de halve finale van de Europacup. Het sportieve succes zorgde wel voor grote financiële zorgen. Maar nu begint Hurry-Up toch weer aan een nieuw Europees avontuur. Tegenstander komend weekend is Olimpus-85 uit Moldavië. "Normaalgesproken moeten we die kunnen pakken. En daarna moeten we tegen een Portugees team. Dat moeten we nog maar zien hoe dat gaat", zegt Suelmann.



Ten opzichte van toen is de huidige selectie in ieder geval breder, maar of de vernieuwde selectie kwalitatief vergelijkbaar is weet Suelmann niet echt. "Dat hadden we toen ook. Toen heeft het heel goed uitgepakt met de nieuwe spelers. Maar nu is het koffiedik kijken. Dat heeft ook heel veel te maken met de vorm van de dag."



Sporthal Angelso goed bevallen

Voor Europese wedstrijden kan Suelmann zich altijd net iets makkelijker opladen dan voor de reguliere competitie. De wedstrijden zijn ook extra bijzonder omdat Hurry Up moet uitwijken naar sporthal Angelso in Emmen. Want de eigen Eendracht voldoet aan de Europese eisen. "Dat is goed bevallen. Want sporthal Angelslo zat goed vol tijdens alle wedstrijden die we daar gespeeld hebben. En je hoopt natuurlijk dat het dit seizoen ook weer zo gaat als twee seizoenen geleden."



Veertien seizoenen in de hoofdmacht van Hurry-Up

De 28-jarige Klazienavener is zelf bezig aan z'n veertiende seizoen in de hoofdmacht van Hurry Up. In z'n tijd bij Jong Oranje trainde hij wel eens mee bij de buren van E&O. Maar van een overstap kwam het nooit. "Daarna kwam Hurry-Up zelf ook in de eredivsie en daardoor heb ik nooit getwijfeld om die overstap te maken. In het begin van m'n carrière heb ik wel eens een aanbieding van Nordhorn gehad. Maar m'n studie ging eigenlijk ook wel prima. En je moet wel heel erg goed zijn om ervan te kunnen leven. Dus ik ben gaan werken en dat bevalt ook prima", besluit Suelmann.



Live op rtvdrenthe.nl

Beide Europese wedstrijden van Hurry-Up worden komend weekend live uitgezonden op de webstite rtvdrenthe.nl. Op zaterdag begint de wedstrijd om 16.00 uur, op zondag om 17.00 uur.