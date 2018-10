'Een topsporthal in Emmen is een logische keuze'

Dat Emmen lijkt in te zetten op een topsporthal, verbaast oud-sportverslaggever Dick Heuvelman niet. Sinds jaar en dag volgt hij de sport in Noord-Nederland op de voet. "Emmen is heel sportgezind. De gemeente heeft ambitieuze wethouders", zo laat de sportkenner weten.

Een topsporthal toont de ambitie van Emmen Dick Heuvelman