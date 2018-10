Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Dubbel pret, want de zomer lijkt weer even helemaal terug én het is bijna weekend! Heb je al plannen voor dit weekend? Of twijfel je nog? Geen nood, wij hebben een paar leuke tips op een rijtje gezet.

De lakens worden gespannen, het licht geprojecteerd en de stroop gesmeerd. Kom naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld en neem een kijkje in de wereld van de nachtvlinders. In Nederland zijn heel veel verschillende soorten nachtvlinders, voor de meeste mensen een onbekende wereld. Wat dacht je van de bloeddrupjes, uilen of nachtspanners. Het spotten begint om 19.30 uur bij het Bezoekerscentrum. Tip: bel voor de zekerheid met 0522 472951 of de activiteit doorgaat.Vrijdagavond komt Yorick van Norden met zijn band naar Amen Zijn muzikale inspiratie ontleent hij aan The Beatles en dat is nog altijd te horen op zijn recente album. Hij is vanaf 20.00 uur te horen.Als de nazomer zijn intrede doet en de bomen langzaam kleuren, is het feest in de Maatschappij van Weldadigheid. Zelfs voor het uitschot staat dan een vers getapt roodbruin Bockbier klaar. Naast Maallust presenteren zaterdag bevriende noordelijke brouwerijen hun bockbier en serveren foodtrucks lekker stoer, puur en eerlijk eten. Bockfest is morgen vanaf 14.00 tot 21.00 uur aan de Hoofdweg 140 in Veenhuizen.Zin om wat actiefs te gaan doen morgen? Zaterdag wordt al voor de 14e keer de Bike Life Veldtoertocht gehouden, vanaf Het Ronostrand in Een. TFC Noad en WTC Roden staan deze keer ook weer garant voor een nieuwe en uitdagende route. De te rijden afstanden zijn 25, 40 en 55 km. Starten kan tussen 9.00 uur en 10.00 uurDeze wandeling start zaterdag bij het OERmuseum op de Brink in Diever. De wandeling gaat door het oude dorp naar het hunebed aan de Groningerweg. Verder gaat de route langs een grafheuvel, landgoed De Heezeberg en prachtige stuwwallen. De wandeling begint morgen om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. U kunt zich aanmelden via wandelingen@oermuseum.nl.Iedereen kan leuke foto's maken tegenwoordig. Zelfs met een mobiele telefoon. Maar voor echt mooie resultaten is het zinvol er eens wat meer gerichte aandacht aan te besteden. In deze workshop neem je je zowel je mobiele telefoon als je fototoestel mee. Er wordt bespreken wat voor onderwerpen gefotografeerd worden en waar vooral op gelet moet worden bij het fotograferen. Ook gaan cursisten natuurlijk naar buiten om foto's te maken. De workshop is aanstaande zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie kunt u hier vinden.Zondag kunnen kinderen hun hart ophalen in Deurze tijdens het Kinder Buiten Festival. Net als vorig jaar zijn alle activiteiten gratis. Je kunt onder meer knutselen, klimmen en klauteren en spelen Locatie: het weiland naast boerderij Kamps, Asserstraat 63 in Deurze. Het festival begint om 11.00 uur.