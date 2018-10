Hier gaan de miljoenen in Drenthe volgend jaar naartoe

Werken, wonen, welzijn en bereikbaarheid. Dat zijn de vier pijlers waar de provincie het komende jaar op inzet. Zo blijkt uit de begroting voor 2019.

Dit is de laatste begroting van het huidige provinciebestuur, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Daarom wil de provincie 'deels goed afronden waar je mee bezig bent.'De provincie zet de komende tijd in op een aantal regiodeals met het kabinet. Dit betekent dat als Den Haag iets in een plan ziet, dan komt er geld, op voorwaarde dat de regio de helft meebetaald.Probleem is dat alle provincies samen voor een miljard aan plannen hebben ingediend, terwijl er maar een paar honderd miljoen euro beschikbaar is.Daarom zet Drenthe in op een paar regiodeals die een goede kans maken. Bijvoorbeeld hulp om vakantieparken vitaal te krijgen, omvormen van de landbouw en wat Bijl betreft de allerbelangrijkste: Zuid- en Oost-Drenthe sociaal en economisch verder helpen.286 miljoen euro kan de provincie in 2019 uitgeven. Als je de begroting leest lijkt alles flink dichtgetimmerd, want tot ver in 2021 is er geen enkele vrije bestedingsruimte. Maar volgens gedeputeerde Cees Bijl is dat puur boekhoudmatig. 'Het zou raar zijn als we in 2019 bijvoorbeeld de budgetten voor wegen, cultuur of landbouw op nul zouden zetten. Dus laten we dat soort budgetten gewoon door lopen. Het is aan het nieuwe provinciebestuur om na de verkiezingen keuzes te maken binnen die budgetten.'Drenthe is financieel gezond maar de bodem van het spaarpotje raakt wel leeg. Voor grote investeringen zal de provincie over een paar jaar weer moeten gaan lenen. Maar is dat erg?Drenthe is dus financieel gezond en zeilt financieel zo scherp aan de wind als maar verantwoord is. Zitten er dan helemaal geen adders onder het gras? Een paar, maar die lijken vooralsnog geen problemen op te leveren. Na 2019 zullen grote stukken van de oevers van Drentse vaarwegen vernieuwd moeten worden en daarvoor moet het geld nog worden gevonden. En de provincie heeft 6 miljoen geleend aan de gemeente Emmen die dat geld vervolgens weer uitleende aan Wildlands, waar de zorgen over toenemen. Maar gedeputeerde Cees Bijl is niet bang dat de provincie het geld nooit meer terug ziet.