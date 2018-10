Ondernemen in Drenthe: Bedrijfsleven en onderwijs moeten in Roden samen zorgen voor nieuwe medische toepassingen

De Health Hub in Roden moet meer dan ooit een samenwerking worden tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat gaat gebeuren in een nieuw pand dat in maart 2019 klaar moet zijn. Het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe' komt vandaag vanuit de nieuwe hal van de Health Hub.

De hub is een samenwerking van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Studenten uit het MBO, HBO en WO zoeken samen met ondernemers naar voornamelijk medische oplossingen. Directeur Peter Boonstra: "We hebben veel kleine MKB bedrijven. Die kunnen alleen maar groeien als ze voorop lopen. Als wij ze onderzoeksmogelijkheden geven, dan kunnen we ze ook laten groeien. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid."Met dit doel is de Health Hub jaren geleden opgezet. Toen Cordis besloot te vertrekken vielen er honderden ontslagen. Er moest wat gedaan worden om de werkgelegenheid weer terug te krijgen. Zo begonnen een aantal oud werknemers van Cordis een eigen bedrijf en de Health Hub moet er voor zorgen dat er meer werkgelegenheid komt.Een voorbeeld van een oplossing uit Roden is bedacht door een student voor de Ambulancedienst Groningen. Zo zegt Bram Oosting van de dienst. Ambulancezorg Groningen is één van de partners van de Health Hub. "Een student vond dat het overzetten van een patiënt van een ambulancebed naar een ziekenhuisbed nogal zwaar was. Ze heeft samen met een techniekstudent een oplossing bedacht. Eigenlijk heel simpel met een rolsysteem."Zo is er volgens Peter Boonstra nog een voorbeeld van een orthopedisch chirurg. "De chirurg had een CT scan van een polsfractuur die hij graag in een 3D beeld wilde hebben. Studenten hebben dit samen met hem binnen anderhalve maand tijd ontwikkeld. Daarmee kan de chirurg van tevoren bedenken hoe hij het beste kan opereren."Voor studenten is het een toevoeging zegt docent Herman Kuis van het Noorderpoort College. "MBO studenten hebben een rijke belevingswereld. Ze doen iets vanuit hun gevoel. Dan lopen ze ontzettend hard." Studenten worden gemotiveerd door het oplossen van vraagstukken in de praktijk. "Ze kijken in de keuken van een bedrijf en doen ervaring op."De Health Hub verhuist volgend jaar maart naar een nieuw onderkomen in Roden. Het voormalige fabriekspand van Resato. Er is meer ruimte voor ondernemers en er is meer ruimte voor colleges voor studenten. De Health Hub heeft voor een periode van vier jaar een budget van tien miljoen euro, opgebracht door de provincie Drenthe, de regio Groningen-Assen, gemeente Noordenveld en opleidingen als de Hanze Hogeschool en het Noorderpoort College.Peter Boonstra heeft nog wel een wens. "Het zou mooi zijn als provincies als Groningen en Friesland ook aanhaken. Daarover zijn we in gesprek. Je merkt dat veel Groningse bedrijven zien dat het werkt. Een bedrijf uit Stadskanaal opent straks bijvoorbeeld een kantoor in de Health Hub in Roden. Ze willen een flexplek om met studenten te werken. Dit samenspel wil je graag", aldus Peter Boonstra.'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders online: