Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het spaarpotje is bijna leeg, dus Drenthe moet weer lenen bij grote investeringen

Drenthe investeerde veel vanuit het spaarpotje dat er was vanwege de verkoop van energie-aandelen. Dat spaarpotje is na 2021 leeg, dus bij grote investeringen zal er weer geleend moeten worden. Maar is dat erg?