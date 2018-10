Deel dit artikel:













A28 door werkzaamheden aan meerdere stukken afgesloten Er wordt aan de A28 gewerkt (foto: pixabay.com)

Er wordt dit weekend op twee plaatsen aan de A28 gewerkt waardoor de weg gedeeltelijk wordt afgesloten.

Tussen Assen en Meppel moet je rekening houden met omleidingen tussen Fluitenberg en Hoogeveen. De afsluiting is van vrijdag 21.30 uur tot maandag 6.00 uur.



Verder wordt er op de A28 van Dwingeloo naar Zuiwolde vanaf 22.00 uur vanavond aan de weg gewerkt. Ook die werkzaamheden zijn tot maandag 6.00 uur.



Ook wordt er in de andere richting aan de weg gewerkt. Op het stuk van Hoogeveen naar Fluitenberg is één rijstrook vanaf vanavond 23.00 uur dicht. Deze werkzaamheden zijn morgen rond 13.00 uur afgerond.