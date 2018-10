Dertig jaar bermen inspecteren in Westerbork en Orvelte

Ruud Bijlsma inventariseerde dertig jaar geleden de bermen rond Orvelte en Westerbork, Dit jaar deed hij dat weer. En het resultaat valt niet tegen. Er vliegen vele soorten vlinders en insecten rond.

Bermen zijn op het platteland een belangrijke plek voor planten en insecten. Vlinders zijn voor een groot deel afhankelijk van bermen.Toch kan elke berm-eigenaar zelf bepalen hoe hij met de bermen omgaat. En dat zorgt ervoor dat er op verschillende plekken niet insectvriendelijk wordt gemaaid. Met grote gevolgen voor de insecten.In deze video vertelt Bijlsma over zijn onderzoek.Maar niet alleen berm-eigenaren, ook jij kunt wat doen om de vlinders en andere insecten te helpen. Landschapsbeheer Drenthe geeft tips:Vlinders en andere insecten zijn warmbloedig en ze hebben deze plekken, uit de wind en in de zon, nodig om op te warmen. Dit kan door het plaatsen van een haag van plantensoorten die hier van oorsprong voorkomen zoals meidoorn of vuilboom.Een nuttige tuin is een rommelige tuin! Knip bijvoorbeeld uitgebloeide planten niet weg. Ze vormen een overwinteringsplek voor de vlinders.Vlinders en bijen zijn gek op bloeiende kruidenhoekjes met bijvoorbeeld lavendel en kattenkruid.Vlinders voelen zich prettig in een gevarieerde tuin. Zorg daarom voor variatie met verschillende soorten planten.