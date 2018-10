Deel dit artikel:













Brandweer in Vledder viert jubileum... iets te laat Johan Trompetter bij de brandweerwagen in Vledder (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) De brandweer in Vledder heeft 10 leden (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) Goed gevulde prijzenkast (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Feest bij de brandweer in Vledder. De brandweer daar viert het 100-jarig jubileum.

"Eigenlijk bestaan we al 107 jaar, maar we zijn het eerder vergeten te vieren, dus doen we het nu maar", zegt Johan Trompetter van de brandweer. De brandweer in Vledder bestaat uit negentien brandweermannen.



Activiteiten

Morgen organiseert de brandweer verschillende activiteiten in het dorp. "Morgen staat in teken van brandveilig leven, omdat mensen erg slecht zijn voorbereid op brand", vertelt Trompetter. Ook zijn er demo's, de jeugdbrandweer is aanwezig en er zijn veel kinderactiviteiten.



Rookmelderactie

"We houden later dit jaar ook een rookmelderactie. We verkopen morgen leuke spullen gemaakt van brandweerslangen en de opbrengst gaat ook naar die actie. Hoe de actie er verder precies uit gaat zien, weten we nog niet. We willen in ieder geval rookmelders gaan aanbieden", besluit Trompetter.